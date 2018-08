Ascolti tv, bentornato "The Good Doctor": mattatore della prima serata

Dopo una settimana di pausa - quella di ferragosto - torna "The Good Doctor". E si sente. 3.923.000 telespettatori con il 22.4% di share, nel prime time di martedì 21 agosto, per la quinta puntata della serie tv americana in onda su Rai 1. Tutto il resto è noia.

Il film in onda su Canale 5, "Una donna per amica", si piazza al secondo posto ma a grande distanza con 1.565.000 spettatori e l'8.9% di share. Terzo posto per la commedia "Troppo napoletano", su Rai 2, con 1.059.000 spettatori e il 6.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: il film "Chicago PD" su Italia 1 (997.000 spettatori, share 6.5%), il film "Rocky Balboa" su Rai 3 (767.000 spettatori, share 4.4%), "Gravity" su Rete 4 (491.000 spettatori, share 2.9%), "Italia's Got Talent Best Of" su Tv8 (565.000 spettatori, share 3.3%), "Il Caso Paradine" su La7 (530.000 spettatori, share 3.4%), "Blue Profondo" sul Nove (357.000 spettatori, share 2.1%).