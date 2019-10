Ascolti tv, Montalbano regna sulla prima serata e doppia il film con Checco Zalone

Non c’è concorrenza che tenga: il Commissario Montalbano non ha rivali in una programmazione che il lunedì sera, nonostante sia in replica, lo pone sempre e comunque in vetta alla classifica degli ascolti televisivi. Anche ieri, infatti, la puntata 'La caccia al tesoro', trasmessa su Rai1 nel prime time del 21 ottobre è stata premiata da 4.599.000 telespettatori (20,39% di share), risultato che lo ha posto sul gradino più alto del podio.

Secondo posto, a distanza, per Canale 5 con il film di Gennaro Nunziante interpretato da Checco Zalone 'Che bella giornata', visto da 2.443.000 telespettatori (share dell'11%). Terzo gradino per Rai3 con 'Report', che ha ottenuto 2.153.000 telespettatori e il 9,06% di share. Fuori dal podio Rai2 con lo show 'Stasera tutto è possibile' che ha totalizzato 1.892.000 telespettatori e il 9,35% di share.

Ascolti di lunedì 21 ottobre 2019

Per quanto riguarda le atre reti, su Italia1 il film 'Mission: Impossible - Protocollo Fantasma' è stato seguito da 1.353.000 telespettatori con il 6,28% mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha interessato 1.155.000 telespettatori pari al 6,54% di share. Su La7 la serie 'Grey's Anatomy' è stata vista da 584.000 telespettatori con uno share del 2,5% mentre su Tv8 il film '007 - Golden Eye' è stato seguito da 285.000 telespettatori con uno share dell'1,4%. Chiude gli ascolti del prime time il doc 'Stefano Cucchi, la seconda verità' che Nove è stato seguito da 199.000 telespettatori (share 0,9%).