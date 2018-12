Ascolti tv, Amadeus vince il sabato sera. Renzi con “Firenze secondo me” supera il 2%

RaiUno conquista la prima serata e doppia Canale 5 nella sfida degli ascolti del sabato sera.

Sulla rete ammiraglia di viale Mazzini Amadeus e I Soliti Ignoti in prima serata per lo Speciale Telethon hanno raccolto davanti allo schermo 3.938.000 spettatori con uno share del 19,4% mentre su Canale 5 il film La banda dei Babbi Natale con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo è stato visto da 2.157.000 spettatori con uno share del 10,6%.

Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha portato davanti al video 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica dello show Sarabanda ha raccolto 586.000 spettatori con uno share del 3,3%). Su Rai3 Città Segrete è stato visto da 1.676.000 spettatori, pari ad uno share dell’8.7%. Su Rete4 l’action movie Speed ha conquistato 874.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Assassinio sul Treno ha fatto registrare 673.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Miss Christmas è stato visto da 509.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai4 Conan il Barbaro segna 344.000 spettatori e l’1.7%. Su Rai Movie Rocky V raccoglie 294.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti, come è andata la seconda prova di Renzi in tv

Sul Nove la seconda puntata di Firenze Secondo Me ha ottenuto 464.000 spettatori con il 2.2%, come rivelano i dati di DavideMaggio.it. Il debutto nelle vesti di conduttore di Matteo Renzi lo scorso sabato 15 dicembre era stato visto da appena 367mila spettatori, con uno share dell’1,8 per cento.