Ascolti tv, il GF Vip continua a non decollare: i Bastardi di Pizzofalcone bloccano (ancora) Blasi &Co

Niente da fare: restano un lontano miraggio i numeri che nelle scorse edizioni del Grande Fratello Vip registravano il successo del reality di Canale 5, egemone incontrastato del regno di Nostra Signora Tv quando (bei tempi!) Malgioglio e Marini erano i personaggi giusti al posto giusto.

Allora si toccavano e superavano picchi del 25% di share, oggi si resta fermi sulla soglia del 20% a cui, puntata dopo puntata, con fatica, si aggiunge qualcosa. Mai abbastanza, però, per decretare una vittoria netta sul competitor Rai che nel lunedì sera propone la seconda stagione di una fiction a cui si è parecchio affezionata una bella fetta di pubblico, ormai fidelizzata alle avventure basate sui racconti di Maurizio De Giovanni.

'I Bastardi di Pizzofalcone' batte, dunque, 'Il Grande Fratello Vip' con 5.198.000 telespettatori e uno share del 21,96% contro i 3.587.000 e il 21,56% del reality di Canale 5. Lieve calo per la serie con Alessandro Gassmann (23.23% nella puntata del 16 ottobre), ma non così drastico, considerando come regge la concorrenza che tenta di difendersi come può e rosicchia un punto e mezzo (nella scorsa puntata lo share è stato del 20.01%).

Ora le speranze sembrano tutte riposte nella puntata speciale di giovedì 25 ottobre: visti i continui rimandi alla vicenda e i promo replicati più e più volte nel corso della puntata, la partecipazione straordinaria di Fabrizio Corona pare davvero l'asso nella manica del porgramma che, ad ora, continua a dover cercare fuori dalla Casa gli ingredienti giusti per insaporire "la minestra".

Tutti gli ascolti tv di lunedì 22 ottobre

Terzo gradino del podio per Rai3 che con il ritorno di 'Report' ha conquistato 1.971.000 telespettatori e il 7,95% di share.

A seguire: su Italia 1 'The Foreigner' (1.599.000 telespettatori,share 7,03%); su Rai2 'Niagara - Quando la natura fa spettacolo' (1.283.000 telespettatori, share 5,5%); su Retequattro 'Quarta Repubblica' (661.000 telespettatori, share 3,41%); su La7 'Body of Proof' (452.000 telespettatori, share 2,3%); su Tv8 'Agente 007 - Si vive solo due volte' (417.000 telespettatori, share 1,8%); sul Nove 'E' uno sporco lavoro' (283.000 telespettatori, share 1,1%).