Ascolti tv, trionfo Rai con "Prima che la notte"

Un palinsesto ad hoc in occasione della Giornata della legalità, mercoledì 23 maggio. Per la Rai è stato un atto doveroso, ma anche un gran successo, come dimostrano i numeri del giorno dopo.

"Prima che la notte", il film di Daniele Vicari su Pippo Fava, in onda in anteprima su Rai 1, ha ottenuto 3.435.000 telespettatori e il 15.7% di share, risultando il programma più visto della prima serata di mercoledì. "Il grande sforzo produttivo messo in campo ieri in occasione dell'anniversario della strage di Capaci - commenta il Direttore generale Mario Orfeo - è un nuovo motivo di orgoglio per la Rai che è stata capace di celebrare il significato migliore della legalità rendendo il dovuto omaggio a chi ha avuto la forza e il coraggio di offrire esempi che ancora oggi restano attualissimi. La fiction 'Prima che la notte' dedicata a Pippo Fava, unita alle tante iniziative editoriali che in questa settimana sono state dedicate a Giovanni Falcone e alla cultura della legalità, rappresenta la migliore dimostrazione di una profonda coerenza del Servizio pubblico nella sua missione di essere sempre al fianco di chi si batte e contrasta ogni tipo di mafia".

Nella sfida degli ascolti, al secondo posto "L'amore ha il suo prezzo", su Canale 5, con 2.481.000 telespettatori e il 10.7% di share. In terza posizione, testa a testa, tra "Chi l'ha Visto?" su Rai 3, con 2.232.000 telespettatori e il 10.6% di share, e "Le Iene" su Italia 1, con 2.230.000 telespettatori e l'11.6% di share.

A seguire "Scanzonissima" su Rai 2 (1.076.000 telespettatori, share 4.7%), "Speciale Stasera Italia" su Rete 4 (909.000 telespettatori, share 4% di share), "Operazione Sottoveste" su La7 (796.000 telespettatori, share 3.6%), "Little Big Italy" sul Nove (320.000 telespettatori, share 1.3%), "Hell's Kitchen Italia" su Tv8 (280.000 telespettatori, share 1.2%).