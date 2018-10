Ascolti tv, Rai la Magnifica: "I Medici" sbaragliano Mediaset

Non c'erano dubbi. Il successo de "I Medici", su Rai 1, era così prevedibile da non far nemmeno schierare alla concorrenza chissà quale controprogrammazione. La prima puntata dell'attesissima seconda stagione della fiction che narra le vicende e gli intrighi della potente dinastia fiorentina, ha totalizzato 4.158.000 spettatori e il 17.6% di share, vincendo la prima serata del martedì. Numeri leggermente in calo rispetto alla scorsa edizione, ma comunque importanti e che lasciano a Mediaset i gradini più bassi del podio.

Altre tre puntate per dar ragione al grande investimento editoriale nato sulla scia dei sette milioni di spettatori, con una media share del 27,7%, che hanno seguito gli episodi della prima serie andati in onda due anni fa sempre su Rai 1.

Secondo posto per il film "Benvenuti al Nord", su Canale 5, con 2.335.000 spettatori e il 10.6% di share. Terzo piazzamento, invece, su Italia 1, per "Le Iene" con 1.682.000 spettatori e il 9.1% di share. A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: "Stasera tutto è Possibile" su Rai 2 (1.675.000 spettatori, share 8.1%), "Di Martedì" su La7 (1.487.000 spettatori, share 6.7%), "Il Segreto" su Rete4 (1.474.000 spettatori, share 6.2%), "#Cartabianca" su Rai 3 (1.139.000 spettatori, share 5.2%), "X Factor" su Tv8 (383.000 spettatori, share 1.6%), "World War Z" sul Nove (352.000 spettatori, share 1.2%).

In access prime time, ancora un successo per "Soliti Ignoti" di Rai 1 con 4.874.000 spettatori e il 18.6% di share, contro i 4.293.000 spettatori e il 16.3% di share ottenuti da su Canale 5 da "Striscia la Notizia". Vittoria di Rai 1 anche nel preserale con "L'Eredità" che ha ottenuto 4.349.000 spettatori (share 22.5%) battendo "Caduta Libera" su Canale 5 che ha registrato 3.599.000 (share 19.2%). In seconda serata il programma più visto è stato "Porta a Porta" su Rai 1 con 1.009.000 spettatori e il 10.4% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prime time (con 9.364.000 contro 7.525.000) e nelle 24 ore (con 3.540.000 contro 3.253.000). Mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata (con 3.860.000 contro i 3.689.000 totalizzati dalla Rai).