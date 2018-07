Ascolti tv, tutti pazzi per "The Good Doctor": 4 milioni e mezzo per la seconda puntata

"The Good Doctor" vince ancora, ma soprattutto dimostra che è possibile far impennare gli ascolti anche in piena stagione estiva. La Rai si gode il successo e visti gli ottimi risultati potrebbe replicare in autunno/inverno. Insomma, prova superata per la serie tv americana targata Abc, in onda su Rai 1, che racconta sfide e traguardi di un giovane medico autistico.

Se l'esordio è stato da record, la seconda puntata non delude con 4.563.000 telespettatori e il 22,48% di share nel primo episodio, e 4.357.000 e il 22,78% nel secondo. Su Canale 5, invece, il film "Sapore di te" ha ottenuto 2.048.000 telespettatori e il 10,62%, mentre il terzo gradino del podio della prima serata di martedì 24 luglio l'ha conquistato Italia 1 con "Chicago P.D.", visto da 955.000 telespettatori pari al 5,19% di share.

A seguire gli altri programmi: il film "Rocky II" su Rai 3 (892.000 telespettatori, share 4,59%); "In Onda" su La7 (829.000 telespettatori, share 4,42%); "Furore 20 Years" su Rai 2 (814.000 telespettatori, share 4,41%); "Delitto in Costa Azzurra" su Retequattro (612.000 telespettatori, share 3,25%); "Nel cuore della tempesta" su Tv8 (421.000 telespettatori, share 2,1%); "E$cobar" sul Nove (254.000 telespettatori, share 1,3% nella prima puntata, 298.000 e 1,6% nella seconda, 299.000 e 2,5% nella terza).