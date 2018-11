Portobello in crisi, Antonella Clerici si gioca la carta degli 'affetti' (ma non basta)

Portobello, il programma di Raiuno tornato in prima serata dopo anni, continua a manifestare qualche difficoltà. Antonella Clerici, con la sua simpatia, con la sua professionalità, le sta tentando tutte ma gli ascolti continuano a essere bassi. Nella puntata del 24 novembre, la conduttrice ha cercato di colpire al cuore i telespettatori che tanto la amano. Come? Invitando in trasmissione la figlia Maelle e i due cani Argo e Pepper.

Tra gli argomenti proposti in puntata, infatti, c'è stato anche il calendario degli onomastici dei cani. E quale idea migliore di fare arrivare in studio anche i suoi due cagnoloni? Ma neanche l’entrata in scena della figlia Maelle e dei suoi fedelissimi animali, ha colpito particolarmente il pubblico. Antonella Clerici ha chiuso anche questa puntata di Portobello con dei numeri troppo bassi rispetto a Tu sì que vales che, al contrario, ha portato a casa una bella vittoria con la sua semifinale.

Ascolti tv, i numeri

Al primo posto nel sabato sera televisivo troviamo proprio Tu sì que vales che ha tenuto incollati allo schermo ben 5.069.000 telespettatori, pari al 29% di share. Al secondo posto si posiziona Portobello, con un gap importante rispetto a Canale 5: 3.197.000 spettatori, con uno share del 15,1%. Su Raitre, Il Borgo dei Borghi – La grande sfida ha raccolto 1.247.000 telespettatori (6,5% di share). Su Rai2 il telefilm 'N.C.I.S. Los Angeles' ha ottenuto 1 milione 187 mila telespettatori e il 5,3 di share.A seguire i due episodi della serie 'Bull' sono stati visti complessivamente da 1 milione 24 mila telespettatori, con il 5 di share.

Per i più piccoli, su Italia 1, è andato in onda L’Era Glaciale che ha conquistato 1.050.000 spettatori pari al 4%. Su Rete 4, Il compagno Don Camillo è stato visto da 820.000 spettatori (4% di share). Su Tv8 è andato in onda Soldato Jane (244.000 telespettatori pari all’1,2%), Su Nove L’Urlo dell’Odio (300.000 spettatori pari all’1,4% di share). Su Rai4 c’è stato l’esordio di American Crime Story – L’assassinio di Gianni Versace che ha raccolto 357.000 telespettatori (1,6%), Sul 20 Doomsday – Il giorno del giudizio è stato visto da 240.000 spettatori (1%) e su Rai premium, L’Ispettore Coliandro è stato seguito da 271.000 spettatori (1,3%).

Con questi risultati le Reti Mediaset si aggiudicano la prima serata televisiva del sabato sera con un totale di 8.327.000 telespettatori e, a quanto fa sapere una nota Mediaset, anche la seconda serata (5.453.000).