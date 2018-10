Ascolti tv, Belen-Corona coppia vincente: ottimo esordio per il "Maurizio Costanzo Show"

Il "Maurizio Costanzo Show" si conferma uno dei salotti televisivi più amati dal pubblico italiano. La nuova stagione dello storico talk è partita alla grande, Auditel canta. 1.140.000 spettatori e il 13.8% di share per la prima puntata, in onda in seconda serata su Canale 5. Il segreto di tanto successo dopo 35 edizioni? Il padrone di casa, senza alcun dubbio, capace come pochi di traghettare fino ad oggi un format cult che continua a ottenere ottimi risultati nonostante sia rimasto lo stesso di tanti anni fa e vada in onda in seconda serata, fascia certamente più "scarica".

Considerando i numeri dell'esordio e il parterre di ospiti, il prime time non sarebbe una scelta sbagliata. La coppia Belen Rodriguez-Fabrizio Corona ha fatto il grosso, di nuovo insieme in tv dopo tanti anni e peripezie, ma anche gli altri ospiti, da Simona Ventura a Malgioglio e Roberto D'Agostino (protagonista di un acceso confronto con l'ex re dei paparazzi) non sono stati da meno.

Niente da fare per Bruno Vespa. "Porta a Porta", in seconda serata Rai 1, è stato visto da 806.000 spettatori (share 10%), meglio invece per lo speciale Champions League, in onda sempre su Rai 1 poco prima, che ha ottenuto 2.050.000 spettatori e il 12.3% di share.

La partita di Champions League Barcellona-Inter, trasmessa da Rai 1, è stato il programma più seguito della prima serata con 4.656.000 spettatori e il 18.4% di share. Al secondo posto, l'ottimo risultato ottenuto su Rai 2 da "Rocco Schiavone 2", con 2.656.000 spettatori e l'11% di share. Terzo piazzamento, su Canale 5, per "Che Bella Giornata" con 2.393.000 spettatori e il 10.4% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Chi l'ha Visto?" su Rai 3 (2.154.000 spettatori, share 10.1%), "Il Segreto totalizza" su Rete 4 (1.695.000 spettatori, share 7.4%), "Harry Potter e la Pietra Filosofale" su Italia 1 (1.279.000 spettatori, share 6.4%), "MasterChef 7" su Tv8 (624.000 spettatori, share 3%), "Atlantide" su La7 (580.000 spettatori, share 2.6%), "La Scelta: I Preti e l'Amore" sul Nove (180.000 spettatori, share 0.8%).

Nel preserale su Rai 1 "L'Eredità" si è imposta con 4.422.000 spettatori (share 23.1%) su "Caduta Libera" di Canale 5, visto da 3.573.000 (share 19.2%). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 10.356.000 contro 7.429.000) che in seconda serata (con 4.061.000 contro 3.603.000) e nelle 24 ore (con 3.657.000 contro 3.140.000).