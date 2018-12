Ascolti tv, a Natale vincono i classici Disney: oltre 4 milioni e mezzo per Biancaneve su Rai 1

Un classico Disney, il primo lungometraggio d'animazione realizzato dal papà di Topolino nel 1937, ha conquistato gli ascolti della prima serata di Natale. "Biancaneve e i sette nani", in onda da Rai 1, ha ottenuto infatti 4.644.000 telespettatori e il 21,4% di share. Su Canale 5 il film "Miracolo nella 34a strada" ha totalizzato invece 2.091.000 telespettatori e il 10,9% di share, mentre Rai 2 che trasmetteva "Unici - Non Stop - La stagione dei talenti" è stata vista da 1.226.000 telespettatori pari a uno share del 6,2%.

Di seguito gli altri programmi del prime time di ieri: "Il Segreto" su Retequattro con 1.094.000 telespettatori e share del 5%; "Una notte al museo" su Rai 3 con 1.054.000 telespettatori e share del 5,9%; "Up & Down" su Italia 1 con 957.000 telespettatori e share del 4,8%; "Un Natale per due" su Tv8 con 665.000 telespettatori e share del 3,1%; "Rango" su La7 con 466.000 telespettatori e share del 2,2%; "Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre" sul Nove con 387.000 telespettatori e share dell'1,8%.

Nell'access prime time è ancora Rai 1 ad aggiudicarsi gli ascolti della fascia con "I Soliti Ignoti" visto da 4.350.000 telespettatori pari al 20,42% di share, mentre Canale 5 con "Striscia la Notizia" ne ha ottenuti 3.465.000 con il 16,18% di share. Anche nel preserale la vittoria è della rete ammiraglia di Viale Mazzini con "L'Eredità", che ha conquistato 3.625.000 telespettatori e il 20,01% di share. Canale 5 con "The Wall" ha registrato 2.719.000 telespettatori e il 15,19%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 8.661.000 telespettatori e il 40,15% di share, la seconda serata, con 3.753.000 e il 32,22%, e l'intera giornata con 3.650.000 telespettatori e il 37,14% di share.