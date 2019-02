La Rai segna un altro colpaccio e stravince: boom di ascolti per 'La stagione della caccia'

La Rai punta ancora su Andrea Camilleri e fa bene, perché, come prevedibile, si è aggiudicata anche la prima serata di lunedì 25 febbraio.

Dopo il successo straordinario raggiunto nelle scorse settimane grazie agli episodi del Commissario Montalbano, 'La stagione della caccia', film tv di Rai1 tratto da un romanzo dello scrittore siciliano, ha fatto incetta di telespettatori (ben 7.115.000), registrando uno share del 30,81%.

Davanti a un gigante del genere, ormai tradizionale catalizzatore dell’attenzione del pubblico, ben poco ha potuto Canale 5 che con un blockbuster come 'Cado dalle nubi' con Checco Zalone, ha totalizzato meno della metà degli spettatori di Rai1: 3.155.000 e il 13,78% di share.

I romanzi di Camilleri trasposti in chiave televisiva si confermano un autentico gioiello per la tv pubblica, certezza immancabile e attesissima dai milioni di fan che non teme concorrenza alcuna.

Ascolti tv, tutti i programmi di lunedì 25 febbraio

Italia1 con il film 'Safe' ha ottenuto 1.640.000 telespettatori e il 6,66%. Appena fuori dal podio Rai 3 con il film 'Litigi d'amore', visto da 979.000 telespettatori pari al 3,92% di share, seguito da Retequattro che con 'Quarta Repubblica' ha conquistato 958.000 telespettatori e il 5,46%.

Su La7 il doppio appuntamento con 'Grey's Anatomy 14' ha ottenuto 673.000 telespettatori e il 2,54% di share nel primo episodio, e 641.000 con il 2,83% nel secondo, mentre su Rai2 'Lucci incontra Funari' ha avuto un seguito di 588.000 telespettatori con il 2,47% di share.

Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Tv8, che con il film '007 - La morte può attendere' ha registrato 496.000 telespettatori e il 2,2% di share, e Nove dove 'Pizza Hero' è stato visto da 458.000 telespettatori pari all'1,7%.

Nell'access prime time domina Rai1 con 'I Soliti Ignoti', visto da 5.783.000 telespettatori pari a uno share del 21,20%. Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ha ottenuto invece 5.103.000 telespettatori e il 18,73% di share. La7 con 'Otto e Mezzo' ha incassato 2.142.000 telespettatori e il 7,84%. Nel preserale è ancora la rete ammiraglia Rai a vincere con 'L'Eredità' che ha totalizzato 5.276.000 telespettatori e il 24,7%, contro i 4.365.000 pari al 21,1% di 'Avanti un altro!' su Canale 5.