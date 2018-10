Ascolti tv, Corona non basta al Gf Vip: il reality fa flop

Si è volato giovedì sera con Fabrizio Corona, dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Prima il confronto con Silvia Provvedi, poi l'infuocato faccia a faccia con Ilary Blasi, piaccia o meno l'ex re dei paparazzi è stato l'unico a dare un bello scossone all'edizione più fiacca del reality, monopolizzando più di mezzora di puntata. Peccato, però, che non sono volati gli ascolti.

3.203.000 spettatori e il 19.11% di share, il programma perde sempre più punti di settimana in settimana, facendo intuire che la scelta di raddoppiare l'appuntamento settimanale non sia altro che uno scaltro espediente per chiudere prima e togliersi dall'impasse dell'insuccesso, difficile da digerire in casa Mediaset. A schizzare al posto dello share, però, sono i profili social dei protagonisti assoluti della serata: Fabrizio Corona, arrivato a un milione di follower, e Ilary Blasi, che nonostante l'invito dell'ex re dei paparazzi a defollowarla dopo il colpo basso ricevuto in diretta tv, ha guadagnato altri migliaia di nuovi seguaci. Magra consolazione.

A vincere il prime time di giovedì 25 ottobre Rai 1 con "L'Allieva 2", fiction con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi, che ha totalizzato 5.399.000 spettatori pari al 21.39% di share, nel primo episodio, e 4.722.000 spettatori pari al 22.4% nel secondo. Su Rai 2 "Pechino Express" è stato seguito da 1.246.000 spettatori, pari al 5.74% di share, mentre su Italia 1 "Oblivion" ha intrattenuto 1.141.000 spettatori (5.19%). E poi ancora 969.000 spettatori (share 4.04%) per "Suburra" su Rai 3, 517.000 spettatori (share 2.7%) per "W L'Italia" su Rete 4 e bene "Piazza Pulita", su La7, con 1.054.000 spettatori (share 5.51%).

Sempre in prima serata, su Tv8 la partita di Europa League Marsiglia – Lazio ha totalizzato 1.071.000 di spettatori (share 4.4%), mentre sul Nove "Delitto alla Casa Bianca" è stato visto da 361.000 spettatori (share 1.5%). Su Sky Uno il primo live di X Factor, invece, è stato seguito da 1.160.000 spettatori (share 5.3%).