Ascolti tv, Victoria ko: la Rai vince tra calcio e film di Natale

Il successo della prima puntata aveva fatto ben sperare, e invece nella serata di Santo Stefano per Victoria non c'è stato niente da fare. La fiction in onda su Canale 5, che ripercorre la storia della regina Vittoria, ha dovuto arrendersi davanti alla programmazione Rai. 3 milioni e 79 mila telespettatori per il film in onda su Rai 1, Natale all'improvviso, 3 milioni e 245 mila per la partita di Coppa Italia Lazio-Fiorentina, contro i 2 milioni e 235 mila che invece hanno seguito la serie inglese.

Bene su Italia 1 Il Ciclone, e anche Hugo Cabret su Rai 3. Supera a malapena il 2% di share, invece, Atlantide su La7.

Gli ascolti di martedì 26 dicembre

Rai 1, 3.079.000 spettatori (share 13.7%) per "Natale all'improvviso";

Rai 2, 3.245.000 spettatori (share 13.6%) per Lazio-Fiorentina;

Rai 3, 1.047.000 spettatori (share 4.7%) per "Hugo Cabret";

Canale 5, 2.235.000 spettatori (share 10.1%) per "Victoria";

Italia 1, 1.891.000 spettatori (share 8.3%) per "Il Ciclone";

Rete 4, 821.000 spettatori (share 4.5%) per "Il Padrino - Parte III"

La7, 461.000 spettatori (share 2.2%) per "Atlantide"