Ascolti tv, Maria De Filippi si prende (ancora) il sabato sera: niente da fare per Amadeus

Missione impossibile era, e missione impossibile resta: superare Maria De Filippi e il suo ‘C’è posta per te’ è impresa ardua per la concorrenza che il sabato si trova a dover fare i conti con un gigante dei palinsesti Mediaset.

La terza puntata del people show che ieri 26 gennaio ha visto come protagonisti Gerry Scotti, Marco Bocci e Giulia Michelini ha superato anche la precedente puntata, arrivando a conquistare 5.457.000 spettatori pari al 28.6% di share (5.173.000 nella seconda puntata, 27.36% di share).

Resta a guardare dal basso verso l’alto il programma condotto da Amadeus ‘Ora o mai più’ in onda su Rai Uno: il secondo appuntamento con la seconda stagione del talent dedicato ai cantanti che tentano di riconquistare le vette del successo ha conquistato 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share, dato che registra un netto calo rispetto all’esordio (3.520.000 pari al 18,35% nella prima puntata).

Ascolti tv di sabato 26 gennaio 2019

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.173.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre il doppio episodio di Swat ha raccolto 1.130.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha intrattenuto 1.222.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Le Parole della Settimana segna 1.572.000 spettatori con il 6.8%. A seguire Quante Storie di Seraha raccolto davanti al video 928.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 40 Carati totalizza un a.m. di 691.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 436.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Ricordati di Te ha raccolto 357.000 spettatori con l’16%. Sul Nove Il Bambino con il Pigiama a Righe ha ottenuto 557.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai4 Drive segna 301.000 spettatori e l’1.3%.