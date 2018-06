Ascolti tv, Mondiali record: oltre 7 milioni per la partita, non bene i WMA con la Pellegrinelli

Inarrestabile l'escalation Mediaset grazie ai Mondiali di calcio. Ascolti record per le reti di Piersilvio Berlusconi, che con i diritti delle partite in chiaro ha fatto centro, mentre la Rai arranca in questo inizio d'estate.

Non basta la grande musica - che di solito premia - a battere la partita Nigeria-Algeria, trasmessa in prima serata su Italia 1. I "Wind Music Awards 2018 - Best of e Backstage", condotti su Rai 1 da Federico Russo e Marica Pellegrinelli, hanno convinto 2.464.000 spettatori con share pari al 13,47%: un risultato esiguo in confronto ai 7.383.000 (32,71% di share) che martedì 26 giugno hanno seguito il match, ma anche in confronto ai risultati portati a casa appena un mese fa da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia difficile da eguagliare (e non solo in termini di ascolti).

A seguire, sempre nella stessa fascia di ascolto, su Rai 3 per il talk "#Cartabianca" gli spettatori sono stati 1.616.000 con uno share dell'8,36%. Su Canale 5, invece, il film "Le regole del caos" ha raccolto davanti allo schermo 1.364.000 spettatori con uno share pari al 6,53%, mentre su Rai 2 "NCIS" è stato visto da 1.143.000 spettatori (share 4,7%) e "Rosewood" ha registrato uno share pari al 4,74% e 1.054.000 spettatori.

Su Rete 4 per "Delitto sui Pirenei: La profezia" gli spettatori sono stato 781.000 e lo share 3,83%. Su La7 "Diana, gli ultimi giorni di una principessa" ha totalizzato 580.000 spettatori con uno share pari al 2,62%. Su Tv8 il film "Il paziente inglese" ha interessato 186.000 spettatori (share 1%), sul Nove invece "Razzi Vostri" ha registrato 121.000 spettatori con lo 0,5% di share, mentre il film "Passione sinistra" ha realizzato l'1,36% di share con 293.000 spettatori.