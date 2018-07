Ascolti tv, al Wind Summer Festival non basta la finale: Ilary perde ancora contro Don Matteo

Bene ma non benissimo l'esordio di Ilary Blasi al Wind Summer Festival. Lady Totti ha preso il posto di Alessia Marcuzzi al timone del programma musicale estivo, in onda su Canale 5, ma gli ascolti non sono stati dei migliori. Quattro puntate, tutte rigorosamente battute dal rivale "Don Matteo" in replica su Rai 1, compresa la finale di giovedì 26 luglio, seguita da 2.088.000 telespettatori per uno share del 13,4%.

La longeva fiction con Terence Hill, invece, ha conquistato il primo gradino del podio Auditel con 2.613.000 telespettatori pari al 15,8% di share. Terzo posto per "N.C.I.S." che su Rai 2 è stata vista da 1.108.000 telespettatori pari al 5,8%.

A seguire, su Italia 1 "G.I. Joe - La Nascita dei Cobra" ha ottenuto 1.094.000 telespettatori pari al 6,34% di share mentre su Rete 4 il film "Grand Hotel Excelsior" è stato visto da 849.000 telespettatori registrando uno share del 5,24%. Su La7 "In Onda" è stata seguita da 803.000 telespettatori pari a uno share del 4,6%. Su Rai 3, invece, "The Program" è stato seguito da 713.000 telespettatori pari a uno share del 3,9%.

Chiudono gli ascolti del prime time "Bruce Lee-La Grande Sfida" che su Tv8 è stato seguito da 417.000 telespettatori pari a uno share del 2,3% e "Serendipity - Quando l'Amore è magia" che su Nove ha realizzato 334.000 telespettatori e l'1,9%.

Nell'access prime time "Techetechete", in onda su Rai 1 è stato seguito da 3.659.000 telespettatori pari a uno share del 19,6% mentre su Canale 5 "Paperissima Sprint" ha ottenuto 1.971.000 telespettatori pari al 10,71%. Nella fascia preserale su Rai 1 "Reazione a catena" è stata seguita da 3.686.000 telespettatori pari al 27%. Su Canale 5, invece, "Il Segreto" è stato visto da 1.470.000 telespettatori pari all'11,56%.

Nel complesso, le reti Rai si sono aggiudicate l'intera giornata con 2.863.000 telespettatori pari al 34,9% di share e la prima serata con 6.538.000 telespettatori pari a uno share del 35,1%.