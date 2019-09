Ascolti Tv, Carlo Conti continua a vincere con 'Tale e Quale Show'. È lui il re del venerdì sera

Ancora una volta Carlo Conti porta 'Tale e Quale Show' in vetta alla classifica degli ascolti tv. Lo show di canto ed imitazione di Rai 1 vince la sfida del venerdì sera contro Canale 5 e la serie tv 'Rosy Abate'. La terza puntata di Tale e Quale Show ha totalizzato 3.755.000 spettatori e il 19,2% di share, confermandosi leader di ascolti anche se in leggero calo rispetto alla scorsa settimana in cui aveva toccato i 3.762.000 spettatori. Arriva seconda la serie con Giulia Michelini che però conquista 300.000 spettatori in più dello scorso venerdì. Sono ben 3.437.000 contro i 3.138.000 del 20 settembre.

Successo per Conti e per Francesco Monte, vincitore della puntata grazie ad una sorprendente interpretazione del brano Perfect di Ed Sheeran. Un'esibizione con tanto di standing ovation.

Ascolti tv di venerdì 27 settembre: prime time

Su Italia 1 Guardiani della Galassia ha tenuto incollati allo schermo 1.026.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 999.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 Il Principe Abusivo ha raccolto davanti al video 957.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 916.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 845.000 spettatori pari al 4% di share. Su TV8 X Factor 2019 ha segnato il 3% con 660.000 spettatori.

Ascolti tv di venerdì 27 settembre: le altre fasce

In access prime time, vince Soliti Ignoti su Rai 1 che ottiene 4.395.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.423.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Italia1 CSI arriva a 1.134.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Storie Minime ha interessato 1.065.000 spettatori pari al 4.9% e Un Posto al Sole 1.579.000 (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.326.000 individui all’ascolto (5.7%).