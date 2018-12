Ascolti tv, la Disney vince ancora e mette KO Gerry Scotti

Dopo Cenerentola e La Bella addormentata nel bosco, anche Mary Poppins conquista i telespettatori e porta a casa la vittoria nella gara degli ascolti tv del venerdì sera televisivo.

Il grande classico Disney del 1964 è stato visto da 4.753.000 telespettatori, pari al 22,19% di share. Nulla da fare per Gerry Scotti che con ‘Chi vuol essere milionario’ ha ottenuto 3.510.000 telespettatori pari al 16,3& di share. Terzo posto, sul podio, per The Good Doctor, in onda su Raidue con 3 episodi, che hanno raccolto una media di 1.681.000 telespettatori e il 7,3% di share (1.494.000 e il 6,07% nel primo, 1.864.000 e il 7,73% nel secondo, e 1.700.000 e l'8,02% nel terzo).

Nel venerdì sera televisivo, al quarto posto, si è posizionato ‘Il cavaliere Oscuro’ in onda su Italia 1, visto da 1.039.000 telespettatori pari al 5,19%. A seguire Rai3 con 'La Grande Storia - Pane e Politica' che ha totalizzato 950.000 telespettatori (4% di share). A breve distanza Retequattro che con 'Over the Top' (928.000 telespettatori e il 4,05% di share). A continuare la classifica La7 con 'Il giorno in più' ha conquistato 549.000 telespettatori e il 2,3%, Tv8 con 'Fuga dal Natale' (516.000 telespettatori con il 2,2% di share). E, a chiudere la classifica degli ascolti tv del prime time è stato Nove con 'I migliori fratelli di Crozza', seguito da 344.000 telespettatori pari al 2% di share.

Vittoria della Rai anche nell'access prime time e nel preserale

Grande serata per Raiuno, insomma, con Mary Poppins, ma non solo. La prima rete della tv pubblica si è infatti aggiudicata anche l’access prime time con ‘I Soliti ignoti’ che ha tenuto incollati alla televisione ben 5.338.000 telespettatori per uno share del 22,02%, contro i 4.329.000 telespettatori (17,88%) di 'Striscia la Notizia' su Canale 5. Stessa sorte anche nel preserale vinto da 'L'Eredità' che ha ottenuto 4.575.000 telespettatori e il 23,68% di share, mentre 'The Wall' su Canale 5 ne ha registrati solo 3.535.000 pari al 18,63%.