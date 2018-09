Ascolti tv, Conti trionfa con il Baglioni-bis: che spettacolo a Tale e Quale

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 9.847.000 spettatori contro 6.732.000) che in seconda serata (con 4.155.000 spettatori contro 3.309.000) e nelle 24 ore (con 3.566.000 contro 2.894.000).

In access prime time "I Soliti Ignoti" su Rai 1 ottiene 4.458.000 spettatori e il 18.9% di share, mentre "Striscia la Notizia" su canale 5 registra 3.582.000 spettatori e il 15% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time : "Un Fantastico via vai" su Rai 3 (1.322.000 spettatori, share 5.6%), "Quarto Grado" su Rete 4 (1.205.000 spettatori, share 6.9%), "Fratelli di Crozza" sul Nove (1.026.000 spettatori, share 4.4%), "Rambo III" su Italia 1 (959.000 spettatori, share 4.4%), "Propaganda Live" su La7 (765.000 spettatori, share 4.3%), "X-Factor 2018 - Le Audizioni" su Tv8 (762.000 spettatori, share 3.4%).

Al secondo posto, su Canale 5, il film di Checco Zalone "Cado dalle Nubi" con 2.406.000 spettatori e l'11.2% di share. Terzo piazzamento su Rai 2 per l'incontro di Pallavolo Italia-Polonia, che ottiene 2.376.000 spettatori e il 10.5% di share.

La puntata di venerdì 28 settembre, che ha regalato grandi emozioni dai due Claudio Baglioni , interpretati da Giovanni Vernia e Antonio Mezzancella (vincitore della serata), alla sorpresa di Mal e gli auguri floreali per i 68 anni di Loretta Goggi a mezzanotte in punto, ha conquistato 3.967.000 spettatori con il 20.3% di share .

Aveva promesso un grande show anche quest'anno e il pubblico, finora, non può certo dirsi deluso. Carlo Conti fa centro per la terza settimana consecutiva e si conferma il mattatore del venerdì sera con il suo "Tale e Quale Show" .

