Ascolti, sconfitta Mediaset: la Rai stravince con Amadeus (ma non solo)

I Mondiali di calcio si prendono una pausa e Rai1 torna a conquistare la leadership della prima serata di venerdì 29 giugno, vincendo la guerra degli ascolti. Non solo: le reti Rai si portano a casa anche altri ottimi risultati.

La rete ammiraglia di viale Mazzini ha infatti dominato la serata grazie alla finale del talent show "Ora o mai più" condotto da Amadeus, che è stata vista da 3.355.000 telespettatori, con uno share del 20%. Mediaset, senza partite di calcio dalla Russia da mandare in onda, ha optato per "Le verità nascoste", ma la fiction spagnola si è fermata a 1.689.000 telespettatori, raccogliendo uno share del 9.1%. La Rai si è presa anche il terzo posto della classifica degli ascolti di venerdì 29 giugno, con 'Captain America: The Winter Soldier' che sul secondo canale della tv pubblica ha conquistato 1.233.000 telespettatori con il 6.9% di share.

Ascolti tv, i risultati del prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Wanted - Scegli il tuo destino' su Italia 1 (1.149.000 telespettatori, share 6.2%), 'La Grande Storia' su Rai3 (1.121.000 telespettatori, share 6%), 'Il Terzo Indizio' su Rete4 (976.000 telespettatori, share 5.8%), 'Un Povero Ricco' su La7 (787.000 telespettatori, share 4.1%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (404.000 telespettatori, share 2.1%), 'I Migliori di Fratelli di Crozza' sul Nove (372.000 telespettatori, share 1.9%).

Ascolti tv, la Rai prevale su Mediaset

Il dato complessivo vede le reti Rai prevalere su quelle Mediaset sia nella fascia del prime time (7.359.000 telespettatori contro 5.385.000 telespettatori) sia nella seconda serata (3.848.000 telespettatori contro 2.818.000 telespettatori). La Rai domina anche nel calcolo degli ascolti nell'arco delle 24 ore: 3.088.000 telespettatori contro 2.471.000 telespettatori.