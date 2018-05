Ascolti tv, la crisi politica non ferma la d'Urso: il Gf è imbattibile

La crisi politica con tutti gli approfondimenti tv del caso non basta a fermare Barbara d'Urso. Nonostante su La7 andasse in onda "DiMartedì" con un parterre di ospiti di un certo spicco, che vedeva Salvini in prima fila, la semifinale del Grande Fratello ha conquistato ancora una volta il gradino più alto del podio.

3.416.000 telespettatori e il 21% di share per il Gf, leggermente in calo rispetto alle scorse settimane - mai sotto il 23% - ma comunque vincente. E la padrona di casa sui social ringrazia.

Il post su Instagram di Barbara d'Urso

Al secondo posto, su Rai 1, il film "Il Fulgore di Dony", con 3.412.000 telespettatori e il 14.5% di share. Terzo piazzamento su La7 per "DiMartedì", con 3.003.000 telespettatori e uno share del 14%.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: "Carta Bianca" su Rai 3 (1.400.000 telespettatori, share 6.5%), il film "I Fantastici 4 e Silver Surfer" su Italia 1 (1.326.000 telespettatori, share 5.7%), "Nati con la Camicia" su Rete 4 (1.085.000 telespettatori, share 4.8%), la partita di calcio Francia - Italia Under 21 su Rai 2 (1.070.000 telespettatori, share 4.4%), "Sahara" su Tv8 (441.000 telespettatori, share 1.9%), "Maschi contro Femmine" sul Nove (371.000 telespettatori, share 1.6%).

In access prime time, "I Soliti Ignoti - Il Ritorno" su Rai 1 (con 4.484.000 telespettatori, share 19%) ha superato "Striscia La Notizia" su Canale 5 (4.429.000 telespettatori, share 18.7%).

Nel preserale, "L'Eredità" su Rai 1 (con 3.864.000 telespettatori, share 23.8%) ha battuto "Caduta Libera" (3.046.000 telespettatori, share 19.3%). In seconda serata il programma più seguito è stato "Porta a Porta" su Rai 1, con 1.160.000 telespettatori e il 10.4% di share.

Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time (con 8.216.000 telespettatori contro 8.077.000) che in seconda serata (con 4.748.000 telespettatori contro 3.087.000) e nelle 24 ore (con una media di 3.331.000 telespettatori contro 3.321.000).