Ascolti tv, Mediaset si fa concorrenza da sola: Canale 20 parte col botto, l'Isola arranca

Esordio record per Canale 20. Oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori - per l'esattezza 6 milioni e 569 mila - hanno seguito martedì 3 aprile la partita di Champions League Juventus-Real Madrid trasmessa in chiaro dalla nuova rete Mediaset, a discapito del programma di punta di casa, l'Isola dei Famosi. Poco più di 4 milioni per il reality in onda su Canale 5, arrivato alla terzultima puntata, mentre per la concorrenza non c'è stato niente da fare.

"Questo nostro amore '80", fiction con Anna Valle e Neri Marcorè in onda su Rai 1, è stata vista da 3 milioni e 360 mila telespettatori, una cifra comunque irrisoria pur considerando l'importante evento sportivo. La terza stagione della serie tv fatica a decollare, a dimostrazione che la lunga serialità è un rischio anche per i prodotti migliori.

Gli ascolti tv di martedì 3 aprile

Rai 1, 3.360.000 spettatori (share 12.7%) per "Questo nostro amore '80";

Rai 2, 1.172.000 spettatori (share 4.07%) per "Hawai Five O";

Rai 3, 1.103.000 spettatori (share 4.57%) per "Cartabianca";

Canale 5, 4.093.000 spettatori (share 21.2%) per "L'Isola dei Famosi";

Italia 1, 1.218.000 spettatori (share 4.68%) per "I Fantastici 4";

Rete 4, 1.084.000 spettatori (share 4.11%) per "Il Piccolo Lord";

La7, 1.522.000 spettatori (share 6.29%) per "DiMartedì";

Canale 20, 6.569.000 spettatori (share 23.35%) per Juventus-Real Madrid