Ascolti tv, sottotono il ritorno di Alessia Marcuzzi a "Le Iene"

Esordio un po' fiacco per la nuova coppia al timone de "Le Iene". Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, tornati dopo anni al programma firmato Davide Parenti al posto di Ilary Blasi e Teo Mammucari, non portano a casa un grandissimo risultato in termini di ascolti. La puntata di mercoledì sera, in onda su Italia 1, è stata seguita da 1.399.000 telespettatori pari a uno share dell'8,1%. Il podio dell'Auditel è un miraggio, almeno per ora.

E' Rai 1 a vincere il prime time con la partita di Champions League Napoli-Liverpool, che ha totalizzato 4.834.000 telespettatori registrando uno share del 19,2%. Secondo gradino del podio per il film trasmesso da Canale 5 "Sully" che è stato visto da 2.594.000 telespettatori pari a uno share del 10,8%. Terzo posto per "Chi l'ha visto?" che su Rai 3 ha totalizzato 2.120.000 telespettatori e uno share del 10,1%.

A seguire, su Rai 2 il film "Tutte lo vogliono" ha ottenuto 1.785.000 telespettatori e uno share 7,1% mentre su Retequattro "Il Segreto" è stato visto da 1.512.000 telespettatori registrando uno share pari al 5,82%. Su La7 "Atlantide - Grandi Battaglie: Pearl Harbour" è stato visto da 548.000 telespettatori pari a uno share del 2,5% mentre su Tv8 "MasterChef Italia 7" è stato seguito da 595.000 telespettatori pari a uno share del 2,8%. Su Nove "Baby birba - Un giorno in libertà" è stato visto da 304.000 telespettatori pari a uno share dell'1,3%.