Ascolti tv, "I Medici" inarrestabili: la prima serata è di Rai 1

Non si arresta l'ascesa de "I Medici" nell'olimpo dell'Auditel. I numeri della fiction che racconta la storia e gli intrighi della potente dinastia fiorentina crescono: la seconda puntata ha ottenuto 4.276.000 spettatori e il 18.9% di share guadagnando terreno rispetto alla scorsa settimana, quando l'esordio era stato seguito da 4.158.000 spettatori con il 17.6% di share.

La serie, in onda su Rai 1, si conferma dunque leader del prime time del martedì sera, anche se - a onor del vero - non c'è una forte controprogrammazione sulle reti concorrenti. Canale 5 si piazza al secondo posto con la prima tv di "Fast & Furious 8", seguita da 1.998.000 spettatori e il 10.3% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per "Le Iene" con 1.750.000 spettatori e il 10.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Stasera Tutto E' Possibile" su Rai 2 (1.667.000 spettatori, share 8.4%), "Il Segreto" su Rete 4 (1.488.000 spettatori, share 6.6%), "DiMartedì" su La7 (1.360.000 spettatori, share 6.4%), "Carta Bianca" su Rai 3 (1.178.000 spettatori, share 5.6%), "Masterchef" su Tv8 (506.000 spettatori, share 2.5%), "Un Amore di Testimone" sul Nove (277.000 spettatori, share 1.2%).

Nell'access prime time, su Rai 1 "Soliti Ignoti - Il Ritorno" ha registrato 5.045.000 spettatori e il 19.8% mentre su Canale 5 "Striscia La Notizia" ha ottenuto 4.600.000 spettatori e il 18% di share. Vittoria di Rai 1 anche nel preserale con "L'Eredità" che ha totalizzato 4.773.000 spettatori e il 23.7% contro i 3.754.000 spettatori (share 19.3%) ottenuto su Canale 5 da "Caduta Libera".

In seconda serata "Porta a Porta" su Rai 1 ha ottenuto 817.000 spettatori e il 10.5% di share. Mentre su Canale 5 "Hype - Uomini e Stile" ha registrato 464.000 spettatori e il 6.3% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata (con 9.753.000 spettatori contro 8.117.000) che nelle 24 ore (con 3.804.000 spettatori contro 3.333.000) mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata (con 3.909.000 spettatori contro 3.834.000).