Ascolti tv, "The Good Doctor" non ha rivali: oltre 4 milioni per la fiction

Tre su tre. "The Good Doctor" è la vera rivelazione televisiva di questa estate, in grado far svettare Rai 1 sul podio dell'Auditel, di settimana in settimana, con ascolti che farebbero invidia ad ogni fiction piazzata nel palinsesto autunno/inverno.

4.275.000 di telespettatori, pari a uno share del 23%, per la terza puntata della serie tv americana targata Abc, che non solo conquista il prime time di martedì 31 luglio, ma risulta anche il programma più visto della giornata. Secondo gradino del podio per "Tutta colpa di Freud" che su Canale 5 ha totalizzato 1.711.000 telespettatori pari al 10,5% di share. Terza posizione per "Chicago PD" che su Italia 1 è stato visto da 900.000 telespettatori pari a uno share del 5,4%.

A seguire, su Rai 3 il film "Rocky III" ha registrato 872.000 telespettatori pari al 4,7% di share mentre su Rete 4 "Prey - La Caccia è Aperta" ha totalizzato 850.000 telespettatori con il 4,67% di share. Su La7 "In Onda" è stato seguito da 785.000 telespettatori pari a uno share del 4,4% mentre su Rai 2 il programma "Furore 20 years", ha totalizzato 632.000 telespettatori pari al 3,9 di share. Su Tv8, invece, "Il Contadino Cerca Moglie" è stato seguito da 364.000 telespettatori pari all'1,9% mentre sul Nove "Eagle Eye" è stato seguito da 227.000 telespettatori con l'1.3%.