Ascolti tv, Alberto Angela contro Al Bano: chi ha vinto la sfida del sabato sera?

Alberto Angela con la sua trasmissione di Rai 1 dedicata alle Meraviglie d'Italia vince la sfida del sabato sera. Oltre 4.600.000 telespettatori, per l'esattezza 4.649.000 con uno share del 23%, sono rimasti incollati davanti allo schermo per seguire il programma 'Meraviglie - La penisola dei tesori' che percorre un viaggio per l’Italia alla scoperta delle sue bellezze naturali e artistiche. Poco più di 2 milioni di spettatori è stato il risultato ottenuto da '55 Passi nel Sole' condotto da Al Bano su Canale 5 che ha raccolto davanti al video 2.094.000 spettatori pari all’11.4% di share. Il programma, diviso in due serate, ha ripercorso la carriera artistica del cantante di Cellino San Marco con la partecipazione di Romina Power e numerosi ospiti.

Ascolti tv Prime Time sabato 4 gennaio

Ecco invece tutti gli ascolti tv di sabato 4 gennaio 2020 per quanto riguarda la prima serata. Su Rai2 FBI è stato seguirto da 1.471.000 spettatori con uno share pari al 6.5%. Su Italia 1 Ritorno al Futuro II ha intrattenuto 1.548.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Tutto Tutto Niente Niente ha raccolto davanti al video 1.092.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 The Landlord – L’Ossessione totalizza un ascolto di 765.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Assassinio sul Palcoscenico ha registrato 461.000 spettatori con uno share pari al 2.1%.

Ascolti tv Access Prime Time sabato 4 gennaio

Questi gli ascolti di sabato 4 gennaio per quanto riguarda le trasmissioni del preserale. I Soliti Ignoti su Rai 1 ha ottenuto il 26.1% con 5.917.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 3.302.000 spettatori con uno share del 14.6%. Ritorno al Futuro Italia 1 sigla il 5.4% con 1.151.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.217.000 telespettatori con il 5.6% nella prima parte e 1.365.000 (6%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 964.000 spettatori (4.3%).