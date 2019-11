Ascolti tv, Fiorello pigliatutto: esordio col botto per 'Viva Rai Play'

Bentornato Fiorello! Partenza col botto - come era prevedibile - per 'Viva Rai Play', che nella puntata di esordio ha conquistato, su Rai1, ben 6.532.000 spettatori e il 25,1% di share. Il pubblico italiano conferma il grande amore per lo showman, assente da anni in casa Rai, che alla vigilia del debutto ha dichiarato: "Lo so, avevo detto che mi sarei ritirato dalla tv: sono il Matteo Renzi della Rai.

Ascolti tv di lunedì 4 novembre

Effetto Fiorello anche su i 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' che porta a casa circa un milione di spettatori in più del solito ed ottiene 6.265.000 spettatori con il 23.80% di share, lasciando a 'Striscia la Notizia' su Canale 5 il 16.56% di share e 4.405.000 spettatori. Molto alto anche il dato di 'L'Eredità' nel preserale, che segna ben 5.060.000 spettatori e il 24.59% di share.

Ascolti tv di lunedì 4 novembre: prime time

In prima serata torna a vincere 'Il Commissario Montalbano' con la replica dell'episodio 'Il Gioco degli Specchi' che ottiene 4.851.000 spettatori e il 22.86% di share. Al secondo posto, ma molto distaccato, 'Live - Non è la D'Urso' su Canale 5, che registra 2.090.000 spettatori e il 13.25% di share. Terzo piazzamento per 'Report' su Rai3, con 1.846.000 spettatori e il 7.66% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2 (1.510.000 spettatori, share 7.50%), 'Pacific Rim - La Rivolta' su Italia 1 (1.195.000 spettatori, share 5.09%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (1.029.000 spettatori, share 5.57%), 'Grey's Anatomy' su La7 (651.000 spettatori, share del 2.60%, nel primo episodio, e 588.000, share 2.78%, nel secondo), 'I Magnifici Sette' su Tv8 (547.000 spettatori, share 2.6%), la seconda e ultima parte di 'Casamonica - Le Mani su Roma' sul Nove (521.000 spettatori, share 2.1%). L'attesa di Fiorello sembra aver fatto bene anche al Tg1 delle 20 che ieri sera ha ottenuto una media 5.363.000 spettatori e il 22.39%.