Ascolti tv, "Non dirlo al mio capo" inarrestabile: oltre 4 milioni per la fiction

"Non dirlo al mio capo", arrivata alla seconda stagione, è una conferma in casa Rai. La fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, in onda su Rai 1, incassa un successo dietro l'altro da quattro settimane, consacrandosi come leader della prima serata del giovedì.

La quarta puntata ha totalizzato 4.323.000 spettatori e il 19.5% di share. Al secondo, su Canale 5, il film "Kidnap" con 2.236.000 spettatori e il 10.3% di share. Al terzo posto su Rai 2 la terza puntata di "Pechino Express 7", con 1.517.000 spettatori e il 7.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: "Big Show" su Italia 1 (1.115.000 spettatori, share 5.8%), il film "Suite Francese" su Rai 3 (1.096.000 spettatori, share 4.7%), "Piazza Pulita" su La7 (1.071.000 spettatori, share 6.1%), l'incontro di Europa League Eintracht Francoforte - Lazio su Tv8 (1.025.000 spettatori, share 4.3%), "W L'Italia" con Gerardo Greco su Rete4 (806.000 spettatori, share 4.5%), "Il Primo Cavaliere" sul Nove (311.000 spettatori, share 1.5%).

Nell'access prime time i "Soliti Ignoti" su Rai 1 ha ottenuto 4.608.000 spettatori con il 18.7% di share, mentre "Striscia La Notizia" su Canale 5 ha registrato 4.046.000 spettatori con il 16.4% do share.

Vittoria di Rai 1 anche nel preserale con "L'Eredità" che ha incassato 4.032.000 spettatori e il 22.2% di share, mentre su Canale 5 "Caduta Libera" ha ottenuto 3.116.000 spettatori e il 17.8% di share.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 10.050.000 spettatori contro 7.561.000) che in seconda serata (con 3.919.000 spettatori contro 3.215.000) e nelle 24 ore (con 3.597.000 spettatori contro 3.030.000).