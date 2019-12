Ascolti tv, sfida del venerdì sera tra '20 anni che siamo italiani' e 'Il Processo'

La sfida del venerdì sera tra Rai e Mediaset ed in particolare tra Rai 1 e Canale 5 viene vinta dalla trasmissione condotta da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada '20 anni che siamo italiani', ma con uno share che non entusiama più di tanto. Il loro programma è stato il più seguito del prime time di venerdì 6 dicembre raggiungendo appena il 16% di share per un totale di 3.467.000 spettatori, in calo rispetto alla puntata di esordio seguita da 3.886.000 spettatori e il 19,27% di share. In discesa anche la fiction di Canale 5 'Il Processo' che registra 1.397.000 spettatori, con uno share pari all'8%. Due punti in meno all'episodio della serie tv con Vittoria Puccini andato in onda venerdì scorso quando ha totalizzato 2.138.000 spettatori con il 10,2% di share. Medaglia di bronzo per 'Quarto Grado' andato in onda su rete4 (1.410.000 spettatori, share 7.9%).

Ascolti tv di venerdì 6 dicembre: prime time

Vediamo ora gli ascolti degli altri programmi trasmessi nella serata di venerdì 6 dicembre. 'Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno' su Italia 1 ha registrato 1.326.000 spettatori ed uno share del 6.8%; 'Fratelli di Crozza' sul Nove è stato seguito da1.362.000 spettatori con uno share 5.7%. A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: 'Un Fantastico Via Vai' su Rai3 è stata vista da 1.231.000 spettatori, ottenendo uno share del 5.2%, 'Propaganda Live' su La7 con 892.000 spettatori ed uno share del 4.9%, 'Petrolio' su Rai2 è stato seguito da 648.000 spettatori, ottenendo uno share del 3.3%, 'MasterChef Italia 8' su Tv8 ha registrato 642.000 spettatori ed uno share del 3.1%.