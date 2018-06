Ascolti tv, tonfo Rai: Bonolis annienta lo speciale Petrolio

Il ritorno di Duilio Giammaria in prima serata con il suo "Petrolio", su Rai 1, non è stato dei migliori. La puntata speciale dedicata all'inchiesta sul traffico illegale di opere d'arte non è arrivata nemmeno sul podio con 1.480.000 telespettatori e il 6,92% di share. Un bel tonfo in casa Rai, che nella serata di mercoledì 6 maggio ha potuto contare solo su "Chi l'ha visto?", su Rai 3, che con 2.233.000 telespettatori pari ad uno share dell'11,58% si è piazzato al secondo posto.

Medaglia d'oro per "Avanti un altro", in onda eccezionalmente in prima serata. Paolo Bonolis ha stravinto con 3.428.000 telespettatori e il 17,47% di share, e regalato esilaranti gag con i suoi ospiti speciali, prima fra tutti Barbara d'Urso.

Al terzo posto Italia 1 con "The Transporter", visto da 1.985.000 telespettatori e l'8,78%. Quarto posto, appunto, "Petrolio - Speciale", segue "Scanzonissima" su Rai 2 con 1.137.000 spettatori pari al 5,86%. Su Rete 4 "Radici" ha ottenuto 708.000 telespettatori e il 3,21% di share, mentre La7 con "Atlantide - La Maledizione dei Kennedy" ha totalizzato 660.000 telespettatori e il 3,6%. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time TV8, che con "Che fine hanno fatto i Morgan?" (465.000 telespettatori e il 2,1%) e Nove con "Little Big Italy" (329.000 telespettatori pari all'1,4%).