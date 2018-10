‘Tu sì que vales’ supera (ancora) ‘Ulisse’: boom di ascolti per Canale 5

Anche questa settimana leader indiscusso della prima serata del sabato televisvo è stato 'Tu sì que vales', il programma di Canale 5 dedicato alle esibizioni di talenti in erba che ha nettamente staccato per numeri e share il pubblico di 'Ulisse - Il piacere della scoperta' su Rai1.

La seconda puntata dello show ha ottenuto, infatti, 5.232.000 telespettatori e uno share del 29,03%, utili a battere la puntata condotta della trasmissione di Alberto Angela dedicata a Cleopatra, vista da 3.488.000 telespettatori pari al 17,41% di share.

Pubblico sempre più in crescita, dunque, per il popolare talent prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che nella scorsa settimana aveva registrato 4.761.000 spettatori (28.76% di share).

Ascolti tv di sabato 6 ottobre 2018

Per quanto riguarda gli altri canali, il doppio episodio de 'I topi' su Rai3 conquista il terzo gradino del podio con 1.878.000 telespettatori e l'8,36% nel primo, e 1.623.000 e il 7,48% di share nel secondo.

Rai2 con 'N.C.I.S. Los Angeles' ha totalizzato 1.050.000 telespettatori e il 4,75% di share, e a seguire con 'N.C.I.S. New Orleans', 887.000 telespettatori e il 4,03%. Su Italia 1 'Shrek 2' ha ottenuto 878.000 telespettatori e il 4,07% di share, mentre Retequattro con i due episodi della serie 'The Transporter' ha totalizzato 553.000 telespettatori e il 2,48% nel primo e 509.000 con il 2,53% nel secondo.

Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri La7 ('Little Murders by Agatha Christie': 329.000 telespettatori, share 1,95%), Tv8 ('Man on Fire - Il fuoco della vendetta': 314.000 telespettatori, share 1,6%) e Nove ('Frankenstein Junior': 308.000 telespettatori, share 1,5%).