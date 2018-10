Ascolti tv, "Domenica In" torna in testa: 3 a 1 per Mara Venier

Il testa a testa è spietato e si gioca sul filo del rasoio, anche se - a un mese dal via di questa avvincente stagione televisiva - il risultato è schiacciante: 3 a 1 per Mara Venier.

"Domenica In" torna in testa, dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana che aveva premiato Barbara d'Urso e la sua "Domenica Live", e si aggiudica il gradino più alto del podio Auditel nel pomeriggio di domenica 7 ottobre. Nel periodo di sovrapposizione il programma di Rai 1 ottiene infatti una media di 2.140.000 spettatori con il 15,45% di share, mentre quello di Canale 5 registra 1.936.000 spettatori con il 13,98% di share. Una differenza minima, che però basta a far allungare il passo alla zia Mara.

Nel dettaglio, "Domenica In" ottiene 2.322.000 spettatori e il 15.2% di share, nella prima parte in onda dalle 14 alle 14.54, e 2.077.000 spettatori e il 15.6% di share, nella seconda parte in onda dalle 15 alle 17.28. A seguire "La Prima Volta" di Cristina Parodi raccoglie 1.720.000 spettatori e il 13% di share. Su Canale 5 "Domenica Live" ottiene 1.721.000 spettatori (share 11%) con la presentazione di 26 minuti, 1.994.000 (share 14.4%) con l'Attualità dalle 14.28 alle 16.57, 1.919.000 spettatori (share 15.7%) con le Storie dalle 17.01 alle 17.21, 2.165.000 spettatori (share 17.4%) dalle 17.25 alle 17.55, 2.330.000 spettatori (share 17.3%) dalle 18.01 alle 18.31 e 1.946.000 spettatori (share 13.8%) con L'Ultima Sorpresa.

Rai 1 si aggiudica anche il prime time con "Che tempo che fa", con 3.674.000 spettatori e il 15.5% di share. Al secondo posto, su Italia1, "Le Iene" con 2.023.000 spettatori e il 12.1% di share. Terzo piazzamento per "Victoria" su Canale 5, con 1.517.000 spettatori e il 7.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: "Ncis" e "Instinct" su Rai 2 (1.636.000 spettatori, share 6.8%, per il primo, e 1.449.000 spettatori, share 6.2%, per il secondo), "Amore Criminale" su Rai 3 (1.327.000 spettatori, share 6.3%), "Non è l'Arena" su La7 (1.164.000 spettatori, share 6.5%), il Gran Premio di Formula 1 del Giappone in differita su Tv8 (844.000 spettatori, share 3.7%), il film "Monuments Men" su Rete 4 (755.000 spettatori, share 3.8%), "C'è Posto per 30" sul Nove (280.000 spettatori, share 1.2%).

Complessivamente le reti Rai prevalgono su quelle Mediaset sia in prima serata (con 8.111.000 contro 6.783.000) che nelle 24 ore (con

3.709.000 contro 2.906.000) mentre Mediaset ha la meglio in seconda serata (con 3.320.000 contro 3.253.000).