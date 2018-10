Ascolti tv, Barbara d'Urso non ci sta: "Questi sono i dati veri! Vedo in giro strani calcoli"

A poche ore dalla diffusione dei dati Auditel, che domenica 7 ottobre hanno premiato "Domenica In" di Mara Venier, Barbara d'Urso ringrazia su Instagram gli oltre 2 milioni di telespettatori che hanno seguito la sua "Domenica Live" e che, come fa notare, sono il vero grande risultato.

"Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live - fa sapere la conduttrice - Picchi del 20% di share e di 2 milioni 600 mila spettatori! Domenica Live prima parte 17,36%, seconda parte 17,30%, Storie 15,74%, Attualità 14,37%. Questi sono i dati Auditel VERI! Visto che anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valore e che molti non mettono i dati per intero. E questo nonostante noi partiamo 6 punti sotto rispetto alla concorrenza e abbiamo più del doppio della pubblicità! GRAZIEEEEEEEEEEE! #domenicalive #auditel #laveritàvince #nonostanteildivarioiniziale #13pubblicità #tvcommerciale #ladomenicadegliitaliani #evviva #viamo #colcuore".

Per lei, in casa Mediaset, arrivano anche i complimenti del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: "Ancora ottimi ascolti per Domenica Live, uno dei grandi campioni d'ascolto della scuderia di Canale 5 capitanato da una sempre più energica Barbara d'Urso. Per 5 ore di diretta, Barbara accompagna ogni domenica il pubblico a casa informando, intrattenendo e divertendo. Un successo frutto di un lungo lavoro che, stagione dopo stagione, ha portato ai risultati consolidati di oggi. Grazie quindi a una bravissima Barbara e al lavoro svolto dalla grande squadra Videonews".