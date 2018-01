Zalone re degli ascolti, asfalta "Romanzo famigliare"

Bel risultato per Voyager, su Rai 2, che ha raggiunto quasi i 2 milioni di telespettatori, e per il ritorno, su Rai 3, di Presa Diretta.

A Mediaset è bastato schierare Checco Zalone per arginare la concorrenza, e batterla senza troppa fatica. Buon esordio per "Romanzo famigliare" , la nuova fiction di Rai 1 , ma il comico pugliese nella sfida Auditel non ha rivali. "Quo vado" , in onda su Canale 5, è stato visto da oltre 6 milioni di telespettatori, contro i 5 milioni e 600 mila che hanno seguito la serie tv con Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini, che stasera ci riprova con la seconda puntata.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Sono stato contattato dal ministro Orlando per partecipare a un evento, ma purtoppo non posso essere lì, però mi è stato simpatico questo ministro perché ha detto che sta tentando di parlare di problemi legati alla detenzione in tv ma dice che non fa audience...". Così inizia il videomessaggio che Checco Zalone ha inviato agli Stati generali dell'esecuzione penale (#SGEP2016), tenutosi al carcere di Rebibbia a Roma, in cui ha detto la sua sui detenuti e la situazione nelle carceri italiane