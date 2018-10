Ascolti tv, "I Bastardi di Pizzofalcone" arrestano il Gf Vip: che tonfo per il reality

Che questa edizione del Grande Fratello Vip sia un po' fiacca negli ascolti (e non solo) non è una novità dopo tre puntate in cui il 20% di share è stato il picco massimo, ma il ritorno su Rai 1 de "I Bastardi di Pizzofalcone" potrebbe essere il vero colpo di grazia per il reality di Canale 5, che rischia di registrare i numeri più bassi di sempre.

La fiction con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, al debutto della seconda stagione, ha incassato lunedì sera il prime time con 5.587.000 telespettatori pari a uno share del 25,1%. Una partenza record che conferma il successo di questa serie tv poliziesca, certamente tra i migliori prodotti Rai degli ultimi anni.

Il Gf Vip, dunque, si ferma sul secondo gradino del podio Auditel con una netto distacco. La terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, è stato seguito da 3.044.000 telespettatori pari al 19,07% di share. Terzo posto per "Niagara - Quando la natura fa spettacolo", andato in onda su Rai 2 che ha totalizzato 1.229.000 telespettatori e il 5,6% di share.

A seguire, su Rai 3 "Presa diretta" è stata vista da 1.169.000 telespettatori e uno share del 5,1% mentre su Italia 1 "Terminator genisys" ha ottenuto 1.078.000 telespettatori e uno share del 5,08%. Su Retequattro "Quarta Repubblica" è stata seguita da 779.000 telespettatori pari a uno share del 4,21%. Su La7 la serie "Body of Proof" è stata seguita da 584.000 telespettatori pari al 2,3% di share mentre su Tv8 "James Bond, Missione Goldfinger" è stata visto da 460.000 telespettatori con il 2,02% di share. Sul Nove "E' uno sporco lavoro" è stato visto da 268.000 telespettatori pari a uno share dell'1.2%.

Nell'access prime time su Rai 1 "I Soliti Ignoti - Il ritorno" è stato visto da 4.969.000 pari al 19,4% di share superando la concorrenza di "Striscia La Notizia" che su Canale 5 è stata vista da 4.739.000 pari al 18,53% di share.

Nella fascia preserale sulla rete ammiraglia di viale Mazzini "L'Eredità", condotto da Flavio Insinna, ha totalizzato 4.401.000 telespettatori pari a uno share del 23,4 di share. Su Canale 5 "Caduta libera!" è stata seguita invece da 3.499.000 telespettatori registrando uno share del 19,39%.

Nel complesso, le reti Rai hanno conquistato sia la prima serata con 9.735.000 telespettatori e il 38,8% di share, sia l'intera giornata con 3.583.000 telespettatori e uno share medio del 36,6%. Le reti Mediaset, invece, hanno vinto la seconda serata con 4.222.000 telespettatori e uno share del 37.23%.