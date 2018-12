Ascolti tv, testa a testa tra Domenica In e Domenica Live. Barbara d’Urso ‘rettifica’ e annuncia la novità

Ormai è sempre più questione di ‘zero virgola’ il distacco in termini di percentuali share tra i due programmi delle signore della domenica televisiva italiana Mara Venier e Barbara d’Urso.

Anche ieri, 9 dicembre, i dati Auditel hanno rilevato un sostanziale testa a testa tra Domenica In e Domenica Live.

Mentre la trasmissione di Rai Uno è stata seguita da 2.825.000 telespettatori pari a uno share del 17,76% e nella seconda da 2.245.000 telespettatori pari a uno share del 15,75%, su Canale 5 'Domenica Live' ha totalizzato nell'anteprima 2.076.000 telespettatori pari a uno share del 12,84%, nel segmento 'Attualità' 2.411.000 telespettatori pari a uno share del 16,47% e in quello delle 'Storie' 2.635.000 telespettatori con il 18,40% di share (nella prima parte 2.399.000 telespettatori e il 16,05% di share, nella seconda 2.614.000 telespettatori e il 16,53% di share e e nel segmento politica 2.311.000 telespettatori e il 14,06% di share).

Nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, dalle 14 alle 17,24, quello condotto da Mara Venier sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ha ottenuto 2.409.000 telespettatori e il 16,36%; la trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5 è stata seguita da 2.394.000 telespettatori pari a uno share del 16,26%.

Il distacco in termini di percentuali è davvero molto risicato tra le due trasmissioni, ma Barbara d’Urso ha comunque tenuto a precisare i “suoi” dati e sottolineare che ‘Domenica Live’ è stato il programma più visto della domenica pomeriggio, “Alla faccia dei dati inventati che i soliti mettono in giro!”

Barbara d’Urso annuncia la prima serata di Domenica Live

Ringraziare i telespettatori con un post su Instagram è stata anche l’occasione per Barbara d’Urso di ribadire la gioia dei risultati e annunciare che Domenica Live sbarcherà in prima serata proprio in virtù del successo già decantato nelle scorse ore dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, collocazione che metterà fine alla concorrenza con la collega di Rai Uno.

Ascolti tv del 9 dicembre

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Che Tempo che Fa' che con 3.883.000 telespettatori pari a uno share del 15,81% ha superato nettamente la concorrenza delle reti Mediaset.

'New Amsterdam', andato in onda su Canale 5, si è infatti fermato a 2.790.000 telespettatori pari a uno share del 12,17% conquistando il secondo gradino del podio. Terzo posto per il programma di Italia1 'Le Iene Show' che è stato seguito da 2.025.000 telespettatori pari a uno share dell'11,15%.

Fuori dal podio, su Rai 2 'Ncis' è stato seguito da 1.523.000 telespettatori pari a uno share del 6,05% mentre 'Swat' ha ottenuto 1.482.000 pari a uno share del 6,05%.

Su La7 'Non è L'Arena' ha totalizzato 1.375.000 telespettatori registrando uno share del 7,31%, mentre su Rai3 il film 'Joy' è stato visto da 1.113.000 telespettatori pari a uno share del 4,87%. Su Rete4 film 'The Legend of Zorro' è stato seguito da 657.000 telespettatori pari a uno share del 3,30% mentre su Tv8 'La notte dei Record' è stata visto da 631.000 telespettatori pari a uno share del 2,8%.

Su Nove il programma 'Ci pensa Antonino - Un pranzo a San Patrignano' ha totalizzato 368.000 telespettatori e uno share dell'1,5%.