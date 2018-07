Ascolti tv, il trash non delude mai: buona la prima per "Temptation Island"

Mediaset va sul sicuro. La combo reality-trash resta quella vincente ed è in grado di far schizzare gli ascolti anche nella stagione estiva, quando i palinsesti sono scarichi e l'Auditel piange. La prima puntata di "Temptation Island" - già farcita con liti, crisi, risse sfiorate e abbandoni - ha conquistato 3.751.000 spettatori e il 21.2% di share, praticamente nulla da invidiare agli altri programmi di punta di Canale 5.

Il reality delle tentazioni sbaraglia i Ferraro su Rai 1, seguiti da 3.132.000 spettatori con uno share del 15.4%. La stramba famiglia di "Tutto può succedere" non può nulla davanti a Oronzo & Co, già al centro di polemiche che infiammano i social - e non solo - dopo un paio d'ore di popolarità. La nuova sfida del lunedì sera, anche se appena iniziata, sembra aver già decretato il vincitore. Ad maiora.

Netto il distacco con gli altri programmi della serata. Al terzo posto, su Italia 1, "The Losers" con 1.195.000 spettatori e il 5.6% di share, a seguire "Squadra Speciale Cobra 11" su Rai 2 (1.112.000 spettatori, share 5.8%), "In Onda" su La7 (979.000 spettatori, share 4.8%), "Regali da uno Sconosciuto" su Rai 3 (957.000 spettatori, share 4.5%), "Gli Spietati" su Rete 4 (772.000 spettatori, share 4.1%), "Star Trek III - Alla Ricerca di Spock" su Tv8 (324.000 spettatori, share 1.6%), "Il Mondo dei Narcos" sul Nove (323.000 spettatori, share 1.6%).