Ascolti tv, ‘Adrian’ scende ancora: Rai Uno in vetta con 'La Famiglia von Trapp’

Adrian non va proprio, non decolla, anzi: a leggere i dati relativi agli ascolti televisivi di ieri 28 novembre 2019, lo share della quarta puntata del programma trasmesso da Canale 5 in prima serata è stato il più basso della stagione, l’11,11%, con ‘soli’ 2.695.000 spettatori interessati a Celentano, ai suoi ospiti e ai suoi monologhi.

Un calo importante se si considerano i dati del nuovo debutto passato dal 15% della prima puntata al 13% della seconda e 14% della terza, lontani alla soglia disastrosa dell’8.92% del 4 febbraio scorso, ma comunque ben lontani dalla media dell’ammiraglia Mediaset. Il podio della prima serata va, infatti, a Rai Uno che, con 'La Famiglia von Trapp - Una vita in musica', film diretto da Ben Verbong e interpretato da Matthew Macfadyen, Rosemary Harris, Eliza Bennett e Yvonne Catterfeld, ha messo a segno il 14,46% di share con 3.286.000 spettatori.

Ascolti tv di giovedì 28 novembre 2019

Per quanto riguarda i dati delle altre reti, Rete4 con 'Dritto e rovescio' ha registrato 1.406.000 spettatori e share dell'8,11%. Su Rai2 il film 'Frozen. Il Regno di ghiaccio' ha convinto 1.680.000 spettatori con uno share del 7,02%. Su Italia1 il film 'The Transporter Legacy' ha totalizzato 1.672.000 spettatori con uno share del 6,96%. Su Rai3 la seconda puntata di 'Stati Generali' ha richiamato l'attenzione di 1.250.000 spettatori per uno share del 5,93% (in calo rispetto al 6.9% della prima puntata); 'Piazzapulita' su La7 ha raccolto davanti al piccolo schermo 901.000 spettatori con uno share pari al 5,13%.