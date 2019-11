Ascolti tv, ‘Adrian’ battuto dal film ‘Miracoli dal cielo’. Buona la prima per Serena Dandini

E’ salito leggermente rispetto alla seconda puntata, ma non abbastanza da far gridare all’atteso successo: giunto alla terza puntata in prima serata su Canale 5, ‘Adrian’ ha conquistato 3.354.000 spettatori e un 14,1% di share che lascia a Rai Uno il primato della rete più vista di giovedì 21 novembre, con un 17,6% di share registrato dal film di Rai Uno 'Miracoli dal Cielo' (3.921.000 spettatori). Al netto dei dati dello show del Molleggiato che ha avuto come ospiti Biagio Antonacci e Andrea Scanzi, da segnalare la crescita dell’interesse per il cartoon ‘Adrian’ che ha raggiunto un 9,6% di share (8,7% nella puntata del 14 novembre).

Tra i programmi trasmessi nella stessa fascia oraria, anche il nuovo 'Stati Generali' di Serena Dandini su Rai Tre che ha debuttato portando a casa il 6,9% di share con 1.467.000 spettatori.

Ascolti tv di giovedì 21 novembre 2019

Per quanto riguarda le altre reti, su Rete4 per 'Dritto e Rovescio' 1.161.000 telespettatori e il 6,6% di share. Su Italia 1 'The Transporter 3' ha realizzato il 6,4% di share e 1.492.000 telespettatori. Per 'PiazzaPulita' su La7 gli spettatori sono stati 1.012.000 e lo share pari al 5,8%. Su Rai2, invece, 'Life - Non Oltrepassare il limite' ha coinvolto 956.000 telespettatori (4% di share). Su TV8 'Notte Prima degli Esami' è stato visto da 432.000 spettatori con il 1,9%, mentre sul Nove per 'Clandestino' gli spettatori sono stati 403.000 e lo share pari all'1,7%.