Ascolti tv, Al Bano e Romina (in replica) battono La Sai l'Ultima?

Come sono andati gli ascolti di ieri sera, venerdì 12 luglio 2019? Poco fa Auditel ha diffuso i dati completi. La replica integrale su Rai1 dello show 'Signore e Signori Al Bano e Romina Power', che, dopo oltre 20 anni, il 29 maggio 2015 erano tornati a cantare insieme in Italia, all'Arena di Verona, ha conquistato la prima serata di venerdì, con 2 milioni e 283mila spettatori e il 15,5% di share. Doppia cifra anche per 'La Sai L'Ultima?' di Ezio Greggio, che su Canale 5 è stato visto da 2 milioni 175mila spettatori, con il 14,8%. Terzo gradino del podio di prima serata al thriller 'La vendetta della sposa' in onda su Rai2, seguito da 1 milione 178mila spettatori, con il 6,7% di share.

Tutti gli ascolti di ieri venerdì 12 luglio 2019

Nell'access prime time si impone ancora una volta Rai1 con 'Techetechetè': la puntata di ieri è stata vista da 3 milioni 292mila spettatori, con il 18,8%. Analogamente nel preserale 'Reazione a catena' con Marco Liorni, sempre su Rai1, si è imposto con 3 milioni 415mila spettatori e il 25% di share.

Per l'informazione, il Tg1 delle 20 si conferma leader, con uno share del 22,1% e una platea di 3 milioni e 489mila telespettatori. Bene sulle reti Rai il Tour de France: la settima tappa, da Belfort a Chalon Su Saone, vinta in volata dall'olandese Groenewegen, con l'abruzzese Giulio Ciccone che ha difeso senza problemi la maglia gialla di leader della classifica generale, è stata vista da 1 milione 520mila spettatori, pari al 16,6% di share.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate sia il prime time, con 6 milioni e 423mila spettatori e il 36,8% di share, sia l'intera giornata, con 2 milioni e 902mila spettatori di media, pari al 35,8% di share. Alle reti Mediaset la seconda serata con 3 milioni 290mila spettatori pari al 34,64% di share