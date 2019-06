Ascolti tv, 'All Together Now' batte 'Don Matteo' in replica

'All Together Now' risale e batte la programmazione di Rai Uno che nelle settimane precedenti aveva dato filo da torcere al programma condotto da Michelle Hunziker.

La semifinale dello show musicale in onda ieri su Canale 5 si è aggiudicata il podio degli ascolti della prima serata di giovedì 13 giugno con 2.580.000 telespettatori e il 16,27% di share, registrando una rimonta notevole alla luce dei dati della scorsa puntata che ne indicavano il calo progressivo. Nulla da fare per ‘Don Matteo 11’ trasmesso in replica sul primo canale con due episodi che hanno totalizzato rispettivamente 2.687.000 telespettatori e il 13,04% di share il primo, e 2.162.000 e il 13,79% il secondo. Un gran bel risultato per la numerosa squadra di ‘All Together Now’ che si appresta a chiudere la prima stagione giovedì 20 giugno con la proclamazione del vincitore.

Ascolti tv di giovedì 13 giugno 2019

Rai3 con 'Il diario di Anna' ha ottenuto 1.174.000 telespettatori e il 6%; Rai2 ha mandato in onda il film di Sabina Guzzanti, 'La trattativa', visto da 1.088.000 telespettatori pari al 5,48% di share, Italia 1 con il film '47 Ronin' ha totalizzato 1.004.000 telespettatori e il 5,23%. 'Piazzapulita' su La7 ha interessato 931.000 telespettatori con il 6% di share, e Retequattro, con 'Dritto e Rovescio' ne ha conquistati 843.000 (5,34%). Il match Italia-Russia del Nations League Volley Femminile trasmedsso da Nove ha ottenuto 435.000 telespettatori e uno share del 2,2%, mentre Tv8, che chiude la classifica del prime time di ieri, con il film '2012' ha totalizzato 382.000 telespettatori e il 2,3% di share.

Nell'access prime time 'Paperissima Sprint' di Canale 5 con 3.259.000 telespettatori e uno share del 16,57% ha battuto Rai1 che con 'TecheTecheTè' dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia ha registrato 2.732.000 telespettatori e il 14,05%. Nel preserale è invece la rete ammiraglia Rai ad avere la meglio grazie a 'Reazione a catena' visto da 3.115.000 telespettatori pari al 22,28%, mentre 'Caduta libera' su Canale 5 ne ha ottenuti 2.977.000 con il 21,9% di share.