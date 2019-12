Ascolti tv, ‘All Together Now’ torna e conquista il pubblico della prima serata

Buono l’esordio della seconda edizione di 'All Together Now': lo show musicale condotto da Michelle Hunziker insieme a J-Ax e affollato di personaggi noti sparsi nell’ormai ben rinomato ‘Muro’, è partito con un discreto 16.5% di share (2.706.000 spettatori) che ha consegnato a Canale 5 la vetta della classifica del prime time di mercoledì 4 dicembre.

Per il programma, dunque, si può parlare di una partenza soddisfacente, per quanto risulti inferiore ai numeri registrati dal debutto dello scorso maggio (17.8%) e non sia stata ‘disturbata’ dalla concorrenza di giganti del calibro di Montalbano che allora diede filo da torcere. Rai Uno stavolta ha risposto con il film 'Fratelli unici' che ha raggiunto 2.431.000 spettatori e l'11% di share, fermandosi a un secondo posto che compete con 'Chi l'ha Visto?' su Rai3 (2.283.000 spettatori e l'11.2% di share).

Ascolti tv di mercoledì 4 dicembre 2019

Per quanto riguarda le altre reti, l'ultima puntata di 'Volevo fare la Rockstar' su Rai2 (1.556.000 spettatori, share 7.2%), 'Oblivion' su Italia 1 (1.263.000 spettatori, share 6%), '#CR4 - La Repubblica delle Donne' su Rete4 (820.000 spettatori, share 4.4%), 'Atlantide' su La7 (505.000 spettatori, share 2.8%), 'X Factor 13' su Tv8 (419.000 spettatori, share 2.1%), 'L'Assedio' sul Nove (393.000 spettatori, share 1.7%).