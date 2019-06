Ascolti tv, ‘All Together Now’ chiude in bellezza e batte la replica di ‘Don Matteo’

Chiude con il successo degli ascolti in crescita 'All Together Now': grazie alla puntata conclusiva che ha decretato la vittoria del 32enne napoletano Gregorio Rega, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax ha fatto registrare a Canale 5 2.710.000 spettatori e il 19.12% di share, dato che conferma come nel corso delle settimane il programma sia riuscito a conquistare sempre più l’interesse del pubblico.

Un risultato ottimo per lo show di Canale 5, considerano lo stacco di ben 5 punti dal potente concorrente di Rai Uno ‘Don Matteo 11’ che in replica ha registrato nel primo episodio 2.612.000 spettatori e il 13.02% di share e nel secondo 2.220.000 spettatori e il 14.02%.

Ascolti tv di giovedì 20 giugno 2019

Terzo piazzamento, su Rai3, per 'Chef - La Ricetta Perfetta' con 1.256.000 spettatori e il 6.51% di share. A seguire, tra gli altri programmi di prime time: lo 'Speciale PiazzaPulita - Prima Io' su La7 (1.136.000 spettatori, share 5.85%), l'incontro Under 21 Germania-Serbia su Rai2 (1.082.000 spettatori, share 5.5%), 'Autobahn - Fuori controllo' su Italia 1 (997.000 spettatori, share 5.11%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (849.000 spettatori, share 5.76%).