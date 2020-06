Ascolti tv, la finale di Amici Speciali vince la serata: tutti i numeri della maratona benefica

‘Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia’ chiude la sua avventura su Canale 5 a sostegno della Protezione Civile con 3.206.000 telespettatori e il 16,61% di share. Seppur con poco scarto, la finale dello show di Maria De Filippi ha battuto il film di Rai Uno 'Il coraggio di Angela' interpretato da Lunetta Savino che ha registrato 3.178.000 telespettatori pari a uno share del 14,1%.

Amici Speciali, tutti i numeri della maratona benefica di Canale 5

Il programma di Maria De Filippi realizzato per far fronte all’emergenza sanitaria in corso si è concluso con la vittoria di Irama. Al di là del successo riscosso sui social (per tutta la durata della serata è risultato il primo tra i trending topic italiani di Twitter e terzo nel mondo) delle quattro puntate di Amici Speciali rimane soprattutto l'aiuto dato alla Protezione Civile: sono 119 mila in totale i tamponi donati, 30 mila le mascherine ffp2 e 1000 le tute speciali anti-Covid19. A questi si aggiungono 3 apparecchiature per la terapia sub intensiva e 3 per quella intensiva. Infine, con i proventi del televoto sono stati raccolti rimborsi per 15 operatori socio sanitari e per 7 medici volontari per 30 giorni.

Ascolti tv di venerdì 5 giugno 2020

Per quanto riguarda i dati di ascolto delle altre reti, su Italia 1 il film '2Fast 2Furious' ha ottenuto 1.471.000 telespettatori e il 6,37% di share; su Nove 'Fratelli di Crozza Live' (1.332.000 telespettatori, share 5,37%); su Retequattro 'Quarto Grado - Le storie' (1.275.000 telespettatori, share 6,6%); su Rai2 il film 'Sabbia rosso sangue' (1.256.000 telespettatori, share 6,34%); su La7 'Propaganda Live' (1.029.000 telespettatori, share 5,35%); su Tv8 'Il meglio di Italia's Got Talent' (654.000 telespettatori, share 2,78%); su Rai3 il film 'Notti magiche' (502.000 telespettatori, share 3,1%).