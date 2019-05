Ascolti tv, l’ultima puntata di ‘Amici 18’ (stra)vince contro ‘Ballando con le stelle’

Trionfa Alberto Urso come vincitore di ‘Amici 18’, ma trionfa anche il programma tutto che, nella sfida degli ascolti del sabato sera, ha stravinto contro la concorrenza del competitor ‘Ballando con le stelle’.

La puntata finale del talent di Canale 5 che ha decretato il cantante siciliano come suo 18esimo vincitore ha raccolto davanti al video 4.804.000 spettatori pari al 27% di share: un risultato ottimo per la squadra di Maria De Filippi, tornata leader assoluta della fascia oraria più difficile della stagione.

Su Rai1, invece, Ballando con le stelle, in onda con la seconda delle due semifinali settimanali, ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 21.1% di share. Per questa stagione, dunque, termina così la sfida tra i due programmi di punta di Rai e Mediaset: l’ultima puntata del dance show di Rai Uno è per venerdì 31 maggio.

Ascolti tv di sabato 25 maggio 2019

Su Rai2 il telefilm 'The Rookie' ha raggiunto 1 milione 154 mila spettatori e uno share del 5.3. Bene su Rai3 il programma di Massimo Gramellini "Le parole della settimana" che ha segnato 1 milione 215 mila spettatori e uno share del 5.8 e a seguire il film "La scelta del re" è stato visto da 747 mila e uno share del 3.7. Ancora vincente nel preserale "L'Eredità" con 3 milioni 895 mila spettatori e uno share del 23.6. Nel pomeriggio di Rai2 la tappa del Giro d'Italia che si è conclusa a Courmayeur, con ben 5 Gran Premi della montagna, ha raggiunto un nuovo straordinario record d'ascolti con 2 milioni 972 mila spettatori e uno share del 22.9. Molto bene a seguire anche "Il processo alla tappa" che ha registrato 1 milione 460 mila e il 12.2 di share. Bene l'edizione del TG1 delle 20 con 4 milioni 525 mila spettatori e uno share del 24.4.

Da segnalare nel day time di Rai1 "Unomattina in famiglia" con 1 milione 375 mila spettatori e uno share del 21.1 e nel pomeriggio la seconda parte di "Italia sì" con 1 milione 719 mila e il 13.9 di share. Su Rai2 invece "Mezzogiorno in famiglia" ha segnato 1 milione 104 mila spettatori e il 9.6 di share e su Rai3 "Tv Talk" è stato seguito da 1 milione 55 mila e il 7.7 di share.