‘Don Matteo’ ko: Mediaset asfalta la Rai, ma Balalaika chiude (per ora)

Per quanto orfani della Nazionale di calcio, gli italiani dimostrano la loro passione per il calcio regalando a Mediaset un grande riscontro in termini di ascolti tv.

Anche ieri, infatti, è stato registrato un altro successo per i mondiali di calcio sul piccolo schermo. La partita trasmessa da Canale 5 Argentina-Croazia è stata seguita da 7.288.000 telespettatori pari al 34,03% di share.

Nulla ha potuto la serie tv 'Don Matteo', di norma un asso nella manica di casa Rai: trasmesso in replica da Rai1, l’episodio in concomitanza con la partita ha ottenuto 2.955.000 telespettatori, pari al 13,85% di share, raggiungendo il secondo gradino del podio.

‘Balalaika’ chiude (fino al 30 giugno): ascolti in crescita

‘Balalaika’, il programma di approfondimento sui Mondiali di calcio in Russia, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino con la partecipazione di Belen Rodriguez, va in pausa durante i Mondiali.

Per la trasmissione partita con l’intento di commentare le partite dei Mondiali e diventata un grande varietà, è stato deciso uno stop (pausa che - precisano - era prevista) fino al 30 giugno in vista della finale.

Il programma che fino ad ora non ha certo brillato – anzi – per gli ascolti, proprio ieri ha raggiunto il suo migliore risultato, chiudendo questa prima parte con una media di 2 milioni 310 mila telespettatori, pari al 15,4% di share.

Per quanto riguarda gli altri canali, su Italia1 '17 Again - Ritorno al Liceo' ha ottenuto 1.115.000 telespettatori pari al 5,4%, mentre su Rai3 il film 'Carol' è stato seguito da 1.107.000 telespettatori pari al 5,3% di share.

Su Retequattro 'Il ragazzo della porta accanto' è stato visto da 1.089.000 telespettatori con il 5,3% di share, mentre su Rai2 'MacGyver' è stato seguito da 985.000 telespettatori registrando il 4,9% di share. Su La7 'Vita da Strega' ha ottenuto 592.000 telespettatori e uno share del 2,8%.

Chiudono la classifica del prime time su Tv8 'Johnny Stecchino' che è stato visto da 500.000telespettatori pari al 2,6% di share e il film 'Nemiche Amiche' che sul Nove è stato seguito da 393.000 telespettatori pari al 2% di share.

Nell'access prime time 'Techetechetè', in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha totalizzato 3.050.000 telespettatori e uno share del 13,58% mentre nel preserale su Rai1 'Reazione a catena' è stata seguita da 4. 018.000 telespettatori pari al 25,84%. Su Italia1 'Mondiali Live' ha raccolto 1.623.000 spettatori con l'11,8%.

Nel complesso, le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai in prima serata (9.918.000 telespettatori e il 44,95% di share contro 6.556.000 telespettatori e il 29,71% di share), in seconda serata (3.162.000 telespettatori e il 31,17% di share contro 3.068.000 e 30,24% di share) e nelle 24 ore (3.412.000 e il 37,03% di share contro 2.948.000 e il 31,99% di share).