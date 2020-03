Ascolti tv, 'C'è posta per te' chiude con oltre 7 milioni di telespettatori

Un sabato 14 marzo in quarantena per milioni di italiani, un fatto che sicuramente ha inciso sugli ascolti delle trasmissioni tv, in molti casi nettamente aumentati. La sfida del sabato sera è stata vinta da 'C'è posta per te' con la puntata registrata prima dell'emergenza Coronavirus. Un dettaglio sottolineato più volte durante la messa in onda attraverso una scritta che 'giustificava' la presenza in studio del pubblico e la loro vicinanza. Il programma condotto da Maria De Filippi, nell'ultima puntata di stagione, è stato seguito da oltre 7 milioni di telespettatori, per l'esattezza 7.185.000 spettatori pari al 28.6% di share battendo di molto il film con Kevin Costner, 'Black or White' andato in onda su Rai 1 che ha conquistato 2.552.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Ascolti tv Prime Time sabato 14 marzo

Vediamo gli ascolti tv registrati dalle altre trasmissioni andati in onda sabato 14 marzo 2020. Su Rai2 Petrolio Files – Antivirus³ è stato seguito da 1.467.000 spettatori con uno share pari al 5.1%. Su Italia 1 il cartone Kung Fu Panda 3 ha intrattenuto 2.044.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Sapines – Un solo Pianeta ha registrato 1.120.000 di spettatori pari ad uno share del 4.4%. Speciale Stasera Italia su Rete 4 ha totalizzato 946.000 spettatori con il 3.2% di share. Proseguiamo con La 7 dove Atlantide – Fuga dalla Guerra ha registrato 487.000 spettatori con uno share dell’1.9%.

Ascolti tv Access Prime Time sabato 14 marzo

Questi invece gli ascolti ottenuti dai programmi andati in onda nella fascia del preserale di sabato 14 marzo. I Soliti Ignoti sigla il 19.4% con 6.092.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 5.967.000 spettatori con uno share del 19.1%. Poli Opposti su Rai 3 è stato seguito da 1.415.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 3.9% con 1.199.000 dispettatori. Stasera Italia Weekend su Rete 4 ha raccolto 1.764.000 telespettatori con il 5.7% nella prima parte e 1.908.000 (6.1%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 2.038.000 spettatori (6.5%).