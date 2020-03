Maria De Filippi regna sulla tv del sabato sera: 'C'è posta per te' è imbattibile

Una conferma, più che una novità: il successo che il programma di Canale 5 ‘C’è posta per te’ riscuote sul pubblico televisivo del sabato sera è ormai certezza nella galassia dell’offerta delle altre reti che ogni settimana si staccano, e di parecchio, dai numeri della gloria DeFilippiana.

La puntata trasmessa il 29 febbraio 2020 ha certificato ancora la supremazia dello spettacolo sapientemente condito tanto di commozione, quanto di ironici siparietti, e anche grazie alla presenza dei comici Pio e Amedeo che hanno convocato Belen Rodriguez e Stefano De Martino e dell’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain, l’Auditel ha registrato 6.143.000 spettatori pari a uno share del 30.1%. A netta distanza la concorrenza di Rai1 che con ‘Una storia da cantare’ dedicato ad Adriano Celentano ha totalizzato 3.274.000 spettatori per uno share pari al 15.8%.

Ascolti tv di sabato 29 febbraio 2020

Per quanto riguarda le atre reti, Rai2 con la serie NCIS ha totalizzato 1.394.000 spettatori per uno share del 5.5% e con FBI ha raggiunto 1.313.000 spettatori per uno share del 5.4%; Italia 1 con il film d'animazione Kung Fu Panda ha interessato 1.185.000 spettatori (4.9% di share); su Rai3 ‘Sapiens – Un Solo Pianeta’ ha ottenuto il riscontro di 1.029.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%, mentre su Rete4 ‘Chi trova un amico trova un tesoro’ ha raccolto 760.000 spettatori e il 3.3% di share. Su La7 ‘Sette Anni in Tibet’ ha registrato 666.000 spettatori e uno share del 3%. Su Tv8 ‘Agente 007 – Missione Goldfinger’ ha chiuso il prime time con 354.000 spettatori e l’1.5% di share. Su Nove 250.000 spettatori per un totale di share dell’1% per ‘Clandestino’.