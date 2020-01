Ascolti tv, Roberto Bolle vince ancora: ‘Danza con me’ è il programma più visto di Capodanno

Per il terzo anno consecutivo, anche ieri 1° gennaio 2020 la stragrande maggioranza del pubblico televisivo riunito davanti al televisore ha scelto lo spettacolo di Roberto Bolle per trascorrere la prima serata dell’anno. ‘Danza con me’, il grande show del ballerino italiano più famoso al mondo, ha portato su Rai1 ben 4.392.000 telespettatori e uno share del 21,7% che si ritrova perfettamente in linea con la media raggiunta nel 2019 (21,2%) e nel 2018 (21,5%).

Secondo classificato nella consueta rassegna dei programmi più visti di Capodanno il film di Canale 5 'Qua la zampa!', visto da 1.983.000 telespettatori pari al 9,56% di share, mentre terzo classificato è stato Italia 1 con il film Dirty Dancing che ha totalizzato 1.724.000 telespettatori e il 7,7%.

Danza con me 2020, lo show di Roberto Bolle

'Danza con me' – vincitore nel 2018 del prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo – è tornato per il terzo anno in diretta su Rai Uno con una miscela inedita di danza e ironia, classicità e innovazione in pieno “stile Roberto Bolle”, protagonista, ma anche ideatore e direttore artistico del format. Un cast straordinario nella nuova edizione con ospiti provenienti non solo dal mondo della danza mondiale, ma anche dal mondo del cinema, del teatro e della musica: Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Nicoletta Manni, Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Nina Zilli, Marracash e Cosmo alcuni dei tanti protagonisti della serata.

Ascolti tv di mercoledì 1° gennaio 2020

Retequattro con 'I legnanesi - la scala è mobile' ha ottenuto 1.141.000 telespettatori e il 5,01% di share, mentre su Rai2 la serie '9-1-1' ha ne ha conquistati 911.000 con il 3,82% nel primo episodio e 877.000 con il 4,01% nel secondo. Segue Rai3 che con il film d'animazione 'Angry Birds' ha interessato 756.000 telespettatori con il 3,27%, mentre su La7 'War Horse' è stato visto da 586.000 telespettatori pari al 2,8% di share. Tv8 con 'Balla coi lupi' ha incassato 579.000 telespettatori (3,08%) e il Nove chiude la classifica del prime time di ieri con il film 'Hansel e Gretel - Cacciatori di streghe', seguito da 363.000 telespettatori pari all'1,87% di share.