Ascolti tv, L'Anno che verrà su Rai1 doppia lo show di Canale 5: il discorso di Mattarella vola oltre il 60%

Ben 5.552.000 spettatori hanno seguito su Rai1 lo show di Capodanno "L'anno che Verrà", pari a uno share del 35,1 per cento. Lo spettacolo da Matera, condotto da Amadeus, ha superato quello andato in onda su Canale 5 per la notte di San Silvestro presentato da Federica Panicucci. "Capodanno in musica", in onda da piazza Prefettura a Bari, è stato visto da 2.425.000 spettatori, pari a uno share del 16.7 per cento.

Ecco poi come sono andati gli altri canali. Su Rai2 Hotel Transylvania 2 ha raccolto davanti alla tv 839.000 spettatori, pari al 5% di share. Su Italia 1 In Time è stato visto da 511.000 spettatori (share al 3.1%) mentre su Rai3 42° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha avuto 1.480.000 spettatori, pari ad uno share dell’8.9%. Su Rete4 Il Segreto – La Storia di Pepa ha totalizzato 326.000 spettatori con il 2% di share. Su La7 il classico hollywoodiano Intrigo Internazionale ha registrato 429.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Ascolti, il discorso di Mattarella supera il 60% di share

Il messaggio dal Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, andato in onda a reti unificate, ha ottenuto su Rai 1 5.133.000 spettatori con il 30.3%, su Canale 5 una media di 2.634.000 spettatori con uno share del 15.6%, su Rai2 il 4.6% di share con 777.000 spettatori, su Rai3 821.000 spettatori pari al 4.8%, su Rete4 359.000 spettatori all’ascolto (2.1%) e su La7 637716.000 spettatori (3.8%).

Oltre dieci milioni di ascolti tv per il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, in crescita rispetto a 9 milioni e 700mila di un anno fa, ma soprattutto boom di contatti social. Finora sull'account Twitter del Quirinale il discorso ha ottenuto due milioni e 150mila visualizzazioni, ma il dato è in crescita ed è praticamente triplicato rispetto allo scorso anno.